Rize'de bulunan bir alışveriş merkezinin yeni yıl nedeniyle dış cephesine yaptırdığı hediye paketi görünümlü ışıklandırma tepki çekti. Vatandaşlar tarafından haç işaretine benzetilen ışıklandırma tepkilerin ardından kaldırıldı.

Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı

Rize'nin kent merkezinde bulunan bir AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma, tepkilerin ardından kaldırıldı.

HAÇ İŞARETİNE BENZETİLDİ

AVM'nin dış cephesine yeni yıl nedeniyle süsleme yapıldı. Dış cepheye hediye paketi şeklinde yapılan ışıklandırma vatandaşların tepkisini çekti. Birçok kişi, Hristiyanların dini sembolü olan haç işaretini anımsattığını öne sürdü.

TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI

Vatandaşlar, ışıklandırmanın dini hassasiyetleri rencide ettiğini belirterek alışveriş merkezi yönetimini eleştirdi. Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince AVM yönetimi, süslemeyi kaldırdı.