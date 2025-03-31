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Restorana Hırsız Girdi: Kasa Sürükleyerek Götürüldü

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Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir restorana giren hırsız, kaldıramadığı 100 kiloluk para kasasını sürükleyerek dışarı çıkardı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Restoran sahibi, kasada 400 bin lira ve 600 Euro'nun bulunduğunu belirtti ve durumu polise bildirdi.

Restorana giren hırsız kasayı kaldıramayınca sürükleyerek götürdü: O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da bir restorana giren hırsızgözüne kestirdiği yaklaşık 100 kiloluk para kasasını kaldıramayınca sürükleyerek götürdü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. 28 Mart tarihinde meydana gelen olayda sabah saat 05: 15 sıralarında iş yerinin kapı kilidini kırarak içeri giren hırsız, yaklaşık 100 kiloluk kasayı önce kucaklamak istedi, başarılı olamayınca sürükleyerek dışarı çıkarttı. Kimliği belirsiz şahıs ardından alışveriş arabasına koyduğu kasayı götürdü. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah iş yerine gelen restoran sahibi Yerkegül Birinç, kapı kilidinin kırık olduğunu ve kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptığı inceleme sonrası hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

"Bütün emeklerimiz, birikimimiz gitti"

Restoran sahibi Yerkegül Birinç, "3 gün önce iş yerimize saat 05: 15 sıralarında hırsız girdi. Olayı, sabah işyerimize gelip kapı kilidinin kırılmış olduğunu görünce fark ettik. Kasaya baktığımızda yerinde olmadığını gördük. Kasa içinde 400 bin lira ve 600 Euro para vardı. Belek'te 10 yıldır restoran işletiyoruz. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık. Bu yüzden paramızı kasamızda bulunduruyorduk. Bütün emeklerimiz birikimimiz gitti. Olay sonrası polise şikayette bulunduk. Yapılan inceleme sonrası henüz bir gelişme olmadı" şeklinde konuştu.

Restorana Hırsız Girdi: Kasa Sürükleyerek Götürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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