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Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a ara verdi

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a ara verdi
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Haberler
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"CHP'ye kayyum atanacak" iddiası üzerine gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı, spor yorumculuğu yaptığı Beyaz Futbol'a ara verdiğini duyurdu. Kütahyalı, konuyla ilgili açıklamasında "Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"CHP'ye kayyum atanacak" iddiasını ortaya atarak ülke gündemine oturan Rasim Ozan Kütahyalı, bu iddiası üzerine gözaltına alınmış ve adliye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kütahyalı, kariyeriyle ilgili radikal bir karar aldığını duyurdu.

BEYAZ FUTBOLA ARA VERDİ

Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından Beyaz Futbol'a ara verdiğini söyledi. Kütahyalı, kararını "Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum. Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı sergilemem mümkün değil. Laf ola beri gele bir koltuğu doldurmak için de koltukta oturmak istemem. Bana bir süre verin sevgili Beyaz Futbol izleyicileri" sözleriyle duyurdu.

"OSMAN GÖKÇEK YİĞİT BİR DOST"

Osman Gökçek'le aralarında duygusal bir konuşma geçtiğini belirten Kütahyalı, açıklamasında program arkadaşlarıyla ilgili de kısa yorumlara yer verdi. Rasim Ozan, "Beyaz Futbol'a mola ricamı Osman Gökçek'e de ilettim. Kararıma saygı duydu ve Gökçek beni çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Beyaz Futbol ruhuna ve bana yürekten sahip çıkan, çok mert ve içtenlik dolu bir konuşmaydı bu. Yakın tanıyanlar iyi bilir, çok yiğit bir dost ve gerçek bir arkadaştır Osman Gökçek. Beyaz Futbol sevenlerini, siz izleyicilerimizi çok seviyorum. Can dostum Ertem Şener'i, üstadlarım Ahmet Çakar'ı, Sinan Engin'i, Abdülkerim Durmaz'ı çok seviyorum. Başta üstad Devrim Zengi olmak üzere müthiş çalışkan ve üretici bir kadro olan Beyaz Futbol ekibini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEYİP MOLA İSTEDİ

Rasim Ozan Kütahyalı, sözlerini "Herkesten özür dileyerek, tüm çalışma arkadaşlarımdan, özellikle de Galatasaraylı takımdaşlarımdan, kardeşlerimden ROK olarak bir mola istiyorum. Beyaz Futbol efsanesi kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Ben de bu gece ekran başında olacağım ve Beyaz Futbol izleyeceğim. Siz de sakın bu gece Beyaz Futbol'u kaçırmayın sevgili izleyicilerim" diyerek noktaladı.

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Kaynak: Haberler.com / Salim Can Özcan - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKaraman Tarik:

Bi diktir git ya gözümüzün önünden

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Haber YorumlarıSami İşgören:

kovuldum demede ara verdim de çok şey derim sana ama yorumum yazılmıyor:(

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

oh be çok şükür kurtulduk bundan bir daha da beyaz futbola gelme bağırtından böğürtünden bıkmıştık

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Haber YorumlarıMr Camel:

Adam her şeye maydonoz çürümüş maydonoz.. bu adamı dinleyenlerde akıl yok o değil borsa bu adamın lafı ile nasıl değer kaybediyor

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Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

İyi olur Böğürüp duruyordun ve çok terbiyesiz bir adamsın

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Haber Yorumlarıismail athan:

chp ye kayum atanacak propagandası darbeye teşebüstü devletin gücü yetmedimi devlet nerede

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Molamı? Toz ol artıkmı dediler, sonunda!! :)

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Haber YorumlarıMustafa Gül:

Çok itici bir tip, nagihani hiç sevmem, insanda bir mide olur.

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Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Lütfen şöhrete ara versin. Ülkenin şöhretli kesiminin zeka ortalamasını düşürüyor, sağdan soldan dedikodu ve berber sohbetleri ile edinilmiş, aşikar olanı ya da hiç olmayanı paylaşan, gazeteci dahi olmayan bir adam bu.

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Haber YorumlarıMevlüt:

Hiç izlemedim zaten

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