Posof Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Eşya Yakalandı

Posof Türkgözü Gümrük Kapısı'nda bir araçta yapılan kontrolde piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak eşya yakalandı.

Posof Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Müdürlüğü sahasına gelen bir araç, polis giriş ve gümrük tescil işlemlerinde şüphe çekmesi üzerine X-ray tarama hangarına alınarak kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde gümrüklenmiş değeri 1.008.258,61 TL olan kol saati, kalemler ve kalem kutuları olmak üzere 35 parça kaçak eşya ele geçirildi.

Sürücüye, kaçak eşyayı yurda sokmak suçundan işlem başlatıldı. - ARDAHAN