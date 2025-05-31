Pervasız hırsız, çöp bidonuyla binlerce dolarlık kıyafet çaldı

Pervasız bir hırsız, binlerce dolar değerindeki eşyaları çöp bidonuna doldurup mağazadan çıktıktan sonra hapse gönderildi.

26 Mayıs'ta Reece Wheat, Nottingham'daki Clumber Caddesi'ndeki Footlocker mağazasından hırsızlık yaptığı için Nottingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

28 yaşındaki Wheat, 13 Mayıs sabahının erken saatlerinde iki suç ortağının yardımıyla 4.000 dolar değerinde spor ayakkabı ve kıyafet çalmıştı. Aynı gün daha sonra, bir Footlocker çalışanı Wheat'i mağazadan eksik olduğu belirlenen eşyalarla uyumlu Nike kıyafetler giyerken görünce bu durum tutuklanmasına yol açtı.

Wheat ayrıca 25 Mayıs'ta Nottingham tren istasyonuna yakın Loxley House binasının dışında bisiklet çalmaya çalışırken güvenlik kameralarına yakalanmış ancak başarısız olmuştu.

Polis şöyle açıkladı: "Güvenlik kamerası incelemelerinde hırsızlığın sorumlusunun kendisi olduğu ve pencere parmaklıklarını sökerek binanın içindeki tuvalet bölümüne tırmanarak girdiği tespit edildi."

"İçeri girdikten sonra, güvenlik kamerası kanıtlarının toplanmasını da kapsayan polis soruşturmasını engellemek amacıyla personel üniforması giydi. Ancak memurlar kandırılmadı ve yapılan incelemeler sonucunda 25 Mayıs'ta Station Caddesi'ndeki Loxley House'ta bisiklet deposuna girip iki bisiklet çalmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık sırasında elektrikli kapı zarar görmüş ve 700-900 dolar tutarında hasar meydana gelmiş."

Suçlarına ek olarak Wheat'in 27 Nisan'da bir Savers mağazasından yaklaşık 50 sterlin değerinde çamaşır kapsülü çaldığı belirlendi. İki hırsızlık ve iki hırsızlık suçlamasından suçlu bulundu.

Ayrıca Savers mağazasında "eşyaların bedelini ödemediği için kendisini sokakta uyaran personel üyesini tehdit etmesi" nedeniyle şiddet korkusu yaratma amacıyla tehdit edici sözler kullanma suçundan da suçlu bulundu.

Şehir Merkezi mahalle polisi ekibinden Komiser Ben King şöyle dedi: "Perakende suçlarının yerel işletmeler üzerindeki etkisini biliyoruz ve bu nedenle suçluları yakalamaya kararlıyız. Bu hapis cezasının Wheat'in pervasız suçlarından etkilenen işletmelere güvence ve huzur sağlayacağını umuyorum. Bu vakada gösterildiği üzere, sorun çıkaranları tutuklamaya ve mahkemeye sevk etmeye devam edeceğiz."