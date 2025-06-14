Pazarda Alışveriş Kavgası Meydan Savaşına Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pazarda Alışveriş Kavgası Meydan Savaşına Döndü
Haber Videosu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki semt pazarında, alışveriş meselesi nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Kadınların da karıştığı kavgada meyve-sebze kasaları havada uçuştu.

Pazarda alışveriş kavgası meydan savaşına döndü: O anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde aralarında kadınların da bulunduğu pazar yerinde alışveriş meselesi nedeniyle çıkan kavgada, meyve-sebze kasaları havada uçuştu. 5 kişinin yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kavga, Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarda iddiaya göre, müşteri ile pazarcı arasında arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada taraflar birbirine taş, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı kişiler sebze ve meyve kasalarını birbirlerine fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı, olay kontrol altına alındı.

Kavgada yaralanan 5 kişiye, olay yerinde müdahale edilirken, çevredeki vatandaşların da araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
İsrail ordusu: İran'ın misilleme saldırıları bu akşam da devam edecek

Tel Aviv halkına bu gece de uyku yok! Alarm duruma geçildi
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar

İşte sınırımızdaki İran-İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
İran'ın Tel Aviv saldırısı güvenlik kamerasında: Umarız Gazzelileri anlamışsınızdır

İsraillilerin Gazzeli masumların neler yaşadığını tecrübe ettiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.