Turuncu Holding A.Ş.'ye operasyon: 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile 25 şüpheliye yönelik yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Öte yandan soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş. ile 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasadışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışan şahısların tespit edilip yakalanması amacıyla çalışma düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında MASAK raporları, T.C. Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, şirket kayıtlarında yapılan incelemede yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, farklı hesaplara aktarılarak devamında çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı yönünde tespitler yapıldı. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Öte yandan soruşturma kapsamımda Turuncu Holding A.Ş.ye ve bağlısı bulunan 25 şirket ve şubesine kayyum atandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı