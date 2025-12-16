Haberler

Beinsports binasını oyuncak silaha basan şüpheliye 12 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, oyuncak silahla Beinsports binasını basarak spor yorumcusu Güntekin O.'yu tehdit eden Kemal S. hakkında 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Olayın detayları ve müştekilerin ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da sonradan oyuncak olduğu tespit edilen silahla Beinsports binasını basan ve spor yorumcusunu silahla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli hakkında 12 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul'da 10 Kasım 2025'de sonradan oyuncak olduğu tespit edilen silahla Beinsports binasına zorla giren ve iddiaya göre spor yorumcusu Güntekin O.'ya yönelik 'O şahıs buraya gelecek, özür dileyecek, eşime hakaret etti, o gelmeden buradan çıkmam' diyerek tehdit eden şüpheli Kemal S.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Güntekin O. ve Mustafa B. 'müşteki' sıfatıyla, Kemal S. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Oyuncak silahla bina bastı: "Eşime hakaret etti, özür dileyecek"

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal S.'nin elinde silaha benzer bir cisim ile binaya zorla acil kısmından giriş yaptığı, ofis masasında oturduğu, elinde bir adet tabanca olduğunun görüldüğü, tabancayı bırakması yönünde defaten telkinlerde bulunulmasına rağmen 'benim eşim burada çalışır, Güntekin O. isimli şahıs buraya gelecek, özür dileyecek, eşime hakaret etti o gelmeden bırakmam, buradan çıkmam' şeklinde ısrarlı söylemlerde bulunduğu, polis özel harekat ekiplerinin ilerlediği esnada sakinleşerek eylemine son verdiği ve silahın yapılan incelemesinde oyuncak silah olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Amacının eşini korumak olduğunu söylediği belirtildi

Şüpheli Kemal S.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, eşinin iş yerinde yemek siparişi sebebiyle spor yorumcusu Güntekin O. tarafından azarlandığını öğrendiğini, bunun üzerine duruma içerlediğini, ana girişten içeri girdiğini ancak eşinin kendisini içeri almadığını, içeriye zorla girerek güvenlik amirine 'belimde silah var, çekil önümden' dediğini, kimseye silah doğrultmadığını, amacının eşini korumak olduğunu söylediği aktarıldı.

"İşyerime gelerek silahla tehditlerde bulunan, itibarımı zedeleyen şüpheli Kemal S.'den şikayetçiyim"

Müşteki Güntekin O. ise ifadesinde, olaydan önceki gün yoğun programı olduğu için yemek siparişi verdiğini, kuryenin kendisini arayarak siparişi getirdiğini söylediğini ve resepsiyona bırakmasını istediğini, saat 17.11'de kuryenin kendisini arayarak güvenlik görevlisinin siparişi almadığını belirttiğini, resepsiyona inerek güvenlik görevlisinin yanına gittiğini ve neden siparişi almadığını sorduğunu, güvenlik görevlisinin kendi görevi olmadığını ve servis elemanın alması gerektiğini söylediğini, kendisinin ise 'servis elemanına haber vereceksiniz ki servis elemanı gelip alacak' dediğini, güvenlik görevlisine 'yemeğimi alarak anca oturun, ne yapıyorsunuz sanki altı üstü bir telefon açacaksınız, servis elemanı gelip alacak' deyip oradan ayrıldığını söylediği kaydedildi. Ayrıca işyerine gelerek silahla tehditlerde bulunan, itibarını zedeleyen şüpheli Kemal S.'den şikayetçi olduğunu belirttiği ifade edildi.

Öte yandan, diğer müşteki Mustafa B. de şirket avukatı olarak şirketi adına davacı ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

12 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal S.'nin zincirleme şekilde 'cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplamda 3 yıl 3 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! Milyonlarca liralık havale
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti
Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi

Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
'Saddam Hüseyin' isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi

"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
title