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Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda işletmelerini denetledi

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Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda işletmelerini denetledi
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Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesindeki gıda işletmelerini denetledi. Kontrollerde işletmelerin mevzuata uygunluğu incelenirken, yetkililer gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması için denetimlerin süreceğini bildirdi.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde gıda tüketim ve satış noktalarına yönelik denetim yapıldı.

Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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