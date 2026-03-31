Osmaniye'de karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'de bir kağıt ve karton üretim fabrikasında çıkan yangın, yıldırım düşmesi sonucu meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına aldı, ancak fabrikanın çatısında büyük hasar oluştu.

Osmaniye'de kağıt ve karton üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dr. İhsan Göknal Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı üzerinde bulunan fabrikada iddiaya göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere yoğun şekilde müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle fabrikanın sacdan yapılma çatısının çöktüğü ve büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için inceleme başlatılacağı bildirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Haberler.com
500

Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı

Aman dikkat! Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı

12 yıl sonra yakalanıp Türkiye'ye getirilen hainle ilgili yeni gelişme
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım

Çalıştıracağı iki takımın ismini verdi! Onlar dışında göreve dönmüyor
Belediye başkanını tacizle suçlayan genç kızın ölümünde Yeşim Salkım'dan adalet çağrısı

Ünlü şarkıcıdan taciz mağduru genç kızın ölümü sonrası adalet çağrısı