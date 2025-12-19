Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın korkuttu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm iş yerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi'nde Lale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm işiyle uğraşan bir iş yerinde yükselen dumanları ve alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düziçi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına yoğun şekilde müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu alevler, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, geri dönüşüm iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.