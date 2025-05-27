Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti

Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
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Orka Holding'in sevilen yöneticilerinden İrfan Orakçıoğlu, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefatı iş dünyasında ve sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı.

Damat, Tween ve D'S Damat markalarının bağlı olduğu Orka Holding, üzücü bir kayıpla sarsıldı. Holdingin yönetim kurulu üyesi ve 20 yılı aşkın süredir şirkete hizmet eden İrfan Orakçıoğlu'nun vefat ettiği bildirildi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ: KESİN NEDEN OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Edinilen bilgilere göre Orakçıoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Ancak kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucuyla netlik kazanacak.

ORKA HOLDİNG'DEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Orka Holding tarafından yapılan açıklamada, "İrfan Orakçıoğlu'nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı. Şirketimize 20 yıldır verdiği çok değerli hizmetlerini ve katkılarını, özverili çalışmalarını ve örnek kişiliğini her zaman hayırla ve şükranla anacağız" ifadeleri kullanıldı.

GENÇ YAŞTAKİ KAYIP DERİNDEN ÜZDÜ

1980'li yılların sonlarında temelleri atılan Orka Holding'in önemli isimlerinden biri olan İrfan Orakçıoğlu, İstanbul Okan Üniversitesi mezunu idi. 2004 yılından itibaren şirkette yöneticilik görevini üstlenen Orakçıoğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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