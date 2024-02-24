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Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi

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Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde gerçekleştirilen durgun sulardan geçiş eğitimi görüntüleri paylaşıldı. Türk yapımı olan 'Samur' araçları suya girerek seyyar köprü haline gelerek tank ve askeri araçların karşı kıyıya geçişini sağladı.

Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "durgun sulardan geçiş eğitimi" yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Orgeneral Muhittin Önür Göletindeki eğitimin görüntülerini paylaştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Çerkezköy ilçesinde bulunan 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen durgun sular'dan geçiş eğitim göz doldurdu.

Gerçeği aratmayan eğitimde, Türk yapımı olan "Samur" karadan ilerleyip, suya girerek kısa süre seyyar köprü haline geldi. Bu seyyar köprüler kısa sürede tank ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişini sağladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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