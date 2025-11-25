Haberler

Ordu'da Yılbaşı Öncesi Sahte ve Kaçak Alkollü İçecek Denetimi

Güncelleme:
Ordu İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içki denetimlerini artırdı. Kasım ayında yapılan 9 operasyonla toplamda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 litre kaçak alkol, 205 litre sahte alkol ve 13 alkollü içki kiti ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içki denetimi gerçekleştirildi, 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yaklaşan yılbaşı öncesi artan tüketim talebi de göz önünde bulundurularak, sahte ve kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda, kasım ayı içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Timleri tarafından 9 operasyon gerçekleştirilirken, toplamda 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda bandrolsüz, kaçak ve sağlıksız olduğu tespit edilen 81 litre kaçak alkol, 205 litre sahte alkol ve 13 adet alkollü içki kiti ele geçirildi.

İl Jandarma ekiplerinden yapılan açıklamada denetimlerin artarak devam edeceği belirtilirken, vatandaşların sahte ya da kaçak alkol satışı yaptığı değerlendirilen kişi ve işletmelere karşı duyarlı olmaları ve şüpheli durumları ihbar etmeleri gerektiği belirtildi. - ORDU

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Haberler.com
500

Haber YorumlarıKübra Pelin:

