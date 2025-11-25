Ordu'da Yılbaşı Öncesi Sahte ve Kaçak Alkollü İçecek Denetimi

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içki denetimi gerçekleştirildi, 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yaklaşan yılbaşı öncesi artan tüketim talebi de göz önünde bulundurularak, sahte ve kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda, kasım ayı içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Timleri tarafından 9 operasyon gerçekleştirilirken, toplamda 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda bandrolsüz, kaçak ve sağlıksız olduğu tespit edilen 81 litre kaçak alkol, 205 litre sahte alkol ve 13 adet alkollü içki kiti ele geçirildi.

İl Jandarma ekiplerinden yapılan açıklamada denetimlerin artarak devam edeceği belirtilirken, vatandaşların sahte ya da kaçak alkol satışı yaptığı değerlendirilen kişi ve işletmelere karşı duyarlı olmaları ve şüpheli durumları ihbar etmeleri gerektiği belirtildi. - ORDU