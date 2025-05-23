Öğrencilerden Yüzde 74 Zam Protestosu

Öğrencilerden Yüzde 74 Zam Protestosu
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Avcılar'daki bir üniversitenin öğrencileri, yeni dönem için yapılan yüzde 74'lük zam oranını protesto etmek amacıyla rektörlük binasına yürüdü. Öğrenciler zam oranının geri çekilmesini istedi.

Avcılar'daki bir üniversitenin öğrencileri; yeni dönem için yapılan yüzde 74'lük zammı rektörlük binasına kadar yürüyerek protesto etti.

Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bir üniversite önünde toplanan öğrenciler, yüksek zam oranlarını protesto etti. Üniversite öğrencileri, yeni dönem için yapılan yüzde 74'lük zam oranının geri çekilmesini istedi. Üniversitenin kampüsünde toplanan öğrenciler, çeşitli pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak rektörlük binası önüne kadar yürüdü. Burada grup adına konuşan kişi, "2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi için belirlenen zam oranı yüzde 74'tür. TÜİK verilerine göre resmi enflasyon yüzde 38 ile 42 arasındadır. Üniversite yönetimi gerçekleri çarpıtma gayreti içindedir. Bu zam arkadaşlarımınız üniversiteden koparılmasına neden oluyor. Eğitim para ile satılan bir hizmet değil herkesin doğuştan bir hakkıdır. Üniversitelerin ticaretleştirilmesine karşıyız" dedi. Rektörlük önünde toplanan öğrenciler basın açıklamasının ardından dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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