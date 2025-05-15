Öğrenci, Yapay Zeka ile Hazırlanan Ders Notları Nedeniyle Ücret İadesi Talep Etti

Öğrenci, Yapay Zeka ile Hazırlanan Ders Notları Nedeniyle Ücret İadesi Talep Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boston'daki Northeastern Üniversitesi'nde bir öğrenci, öğretim görevlisinin ders notlarını ChatGPT ile hazırladığını iddia ederek 8 bin dolarlık ücretinin iadesini talep etti. Öğretim görevlisi, yapay zeka kullanımını kabul etti, ancak üniversite talebi reddetti.

ABD'nin Boston şehrindeki Northeastern Üniversitesi'nde öğrenci olan Ella Stapleton, öğretim görevlisi Rick Arrowood'un ders notlarını ChatGPT adlı yapay zeka botu ile hazırladığını belirterek, derse ödediği 8 bin doların iadesini talep etti.

ABD'de üniversitede ChatGPT depremi yaşadı. Boston şehrindeki Northeastern Üniversitesi'nde öğrenci olan Ella Stapleton, öğretim görevlisi Rick Arrowood'un ders notlarını yapay zeka botu ChatGPT ile hazırladığını belirterek, işletme fakültesine resmi bir şikayette bulundu. Ella Stapleton, şikayetinde derse ödediği 8 bin doların iadesini talep etti.

Stapleton'ın açıklamasına göre, organizasyonel davranış dersi için hazırlanan notların ortasında, "Tüm alanları genişletin. Daha ayrıntılı ve spesifik olun" ifadesi yer alıyordu. Stapleton, derse ait diğer materyallere baktığında da yapay zeka kullanımına dair izler bulduğunu ve yazım hatalarını içeren metinlerin yer aldığını söyledi. Dersin öğretim görevlisi Arrowood'un dağıttığı ders izlencesinde öğrencilerin yapay zeka kullanmasının yasak olduğunun belirtildiğini kaydeden Stapleton, "Bize kullanmamamızı söylüyor ama kendisi kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Arrowood kabul etti, ücret iadesi talebi reddedildi

Öğretim görevlisi Arrowood ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, ders dosyalarını ve belgelerini düzenlemek için ChatGPT'den faydalandığını kabul etti. Arrowood, Bu durumun kendisini yapay zekayı daha temkinli kullanmaya ittiğini söyledi.

Northeastern Üniversitesi, Ella Stapleton'ın ücret iadesi talebini reddetti. - BOSTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok

Trump "İstanbul'a gelebilirim" dedi, bu kez Putin yan çizdi
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Süper Lig'e hangi takım çıkacak! Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda

Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava

Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava
Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj

Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.