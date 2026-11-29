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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Amed Sportif Faaliyeter'in galibiyetinin ardından düzenlenen kutlamalar sırasında atılan havai fişek, bir evin balkonunda yangına neden oldu.

Trendyol Süper Ligin 13. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Amed Sportif Faaliyetler, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golleri 46. ve 50. dakikalarda Gift Orban kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+3. dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Maçın ardından da vatandaşlar, Nusaybin'de araçlarıyla konvoy oluşturdu. İlçede kutlamalar sürerken bir evin balkonunda alevleri fark eden vatandaşlar, ev sahibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, evin içine sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı