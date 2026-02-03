Haberler

Niğde'de tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Niğde'de tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, yüksek faizle borç para vererek vatandaşları mağdur eden 7 şüpheli yakalandı. Operasyon sonrası mahkeme 3 şüpheliyi tutukladı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek haksız kazanç elde eden ve çok sayıda kişiyi mağdur eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 adet çek, 4 adet tapu belgesi, 4 adet ajanda, 11 adet imzalı belge, 48 adet senet, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ile 54 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
