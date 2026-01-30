Niğde'de kaçak tütün operasyonu: 1 milyon makaron ele geçirildi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının engellenmesi ve toplum düzeninin korunması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda şüpheli şahsın aracında gerçekleştirilen aramalarda, 1 milyon adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - NİĞDE