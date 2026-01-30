Haberler

Niğde'de kaçak tütün operasyonu: 1 milyon makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalanarak, aracında 1 milyon adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kaçakçılığı önlemek amacıyla başlatılan çalışma sonuç verdi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının engellenmesi ve toplum düzeninin korunması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda şüpheli şahsın aracında gerçekleştirilen aramalarda, 1 milyon adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
