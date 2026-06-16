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Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 20 şüpheliye işlem yapıldı

Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 20 şüpheliye işlem yapıldı
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Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aramalarda çok sayıda kaçak makaron, sigara kutusu, etil alkol, puro, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılığın önlenmesi, toplum düzeni ve halk sağlığının korunması, alkol, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile vergi kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 154 bin 80 adet doldurulmuş makaron, 3 bin adet sigara paketlemede kullanılan çok amaçlı sigara kutusu, 105 litre etil alkol, 30 adet gümrük kaçağı puro, 16 adet elektronik sigara ve 10 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 20 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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