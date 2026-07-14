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Niğde'de bin litre etil alkol ele geçirildi

Niğde'de bin litre etil alkol ele geçirildi
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Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 20 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bin 20 litre etil alkol ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince; kaçakçılığın önlenmesi, halk sağlığının korunması ve vergi kaybının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüphelinin iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bin 020 litre etil alkol ele geçirildi.

6 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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