Niğde'de Kaçak Ürün Operasyonu: 5 Gözaltı

Niğde'de iş yerlerine düzenlenen kaçak ürün operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda; 5 bin adet doldurulmuş makaron, 60 kilogram kıyılmış tütün, 150 paket kaçak sigara, 21 adet elektronik sigara, 720 adet sahte bandrol ile farklı boyutlarda toplam 19 şişe bandrollü rakı bulundu. - NİĞDE