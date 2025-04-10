Niğde'de Kaçak Ürün Operasyonu: 5 Gözaltı
Niğde'de gerçekleştirilen kaçak ürün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 bin makaron, 60 kg tütün, 150 paket kaçak sigara ve daha fazlası ele geçirildi.
Niğde'de iş yerlerine düzenlenen kaçak ürün operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda; 5 bin adet doldurulmuş makaron, 60 kilogram kıyılmış tütün, 150 paket kaçak sigara, 21 adet elektronik sigara, 720 adet sahte bandrol ile farklı boyutlarda toplam 19 şişe bandrollü rakı bulundu. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa