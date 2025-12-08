Niğde'de sahte alkol operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yürütülen operasyonlarda, toplum sağlığının korunması, vergi kaybının önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 14 şişe el yapımı sahte içki ile 5,5 litre etil alkol ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE