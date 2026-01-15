Haberler

Tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 68 kişiden 34'ü adliyeye sevk edildi
Nevşehir ve İstanbul'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 68 kişi gözaltına alındı. Yüksek faizle borçlandırılan 195 mağdurun bulunduğu olayda, toplam borç miktarının 215 milyon TL olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 34 kişinin işlemleri devam ediyor.

Nevşehir ve İstanbul'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 68 kişiden 34'ü emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gün Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 8 aylık çalışma kapsamında tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda Nevşehir genelinde nakit para ihtiyacı bulunan 195 kişinin kısa vadelerde ortalama aylık yüzde 50 oranında yüksek faizle borçlandırılarak mağdur edildiği tespit edildi. Borçlarını ödeyemeyen mağdurların ise icra gibi yasal yollar dışında tehdit, baskı ve zorla senet imzalatma yöntemleriyle borçlarını yüksek faiziyle birlikte ödemeye zorlandıkları belirlendi. Tefeciliğe konu toplam borç miktarının 215 milyon TL olduğu öğrenildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik' suçlarına yönelik olarak Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 70 şüpheliye ait 104 adrese 151 ekip ve 601 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheliden 68'i yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyet ve Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 34 kişi bu gün adliyeye sevk edildi. İşlemleri devam eden 34 kişinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
