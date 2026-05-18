Jandarmadan 'araç kiralama' dolandırıcılarına operasyon: 55 milyon TL'lik vurgun ortaya çıktı

Nevşehir'de internet üzerinden araç kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaşayan M.K. ve İ.A.'nın dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin sahte araç kiralama ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Antalya ve Diyarbakır'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 cep telefonu, 10 sim kart, 1 hafıza kartı ve 1 flaş bellek ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin MASAK, banka hesap hareketleri ile teknik incelemeleri sonucunda şüphelilere ait 17 banka hesabı, 3 kripto hesabı ve 13 GSM hattı üzerinden son 1 yılda yaklaşık 55 milyon TL işlem hacmi olduğu ortaya çıkarıldı.

Operasyonda G.H., V.S.A., S.A., C.A., D.A., S.G., S.Y. ve Y.B. gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.H., V.S.A., S.A., C.A., S.Y. ve Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.A. ve S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

