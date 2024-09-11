Nevşehir'de Motosiklet Denetimi: 98 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 152 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 98 motosiklet sürücüsüne ve tescil plakalarına cezai işlem uygulanırken, 4 motosiklette trafikten men edildi. - NEVŞEHİR