Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen'in 'Neslim' isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla ilgili aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 sanıklı davada 6 sanık tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
