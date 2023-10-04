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Narenciye yüklü kamyon yoldaki çukura düştü

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Narenciye yüklü kamyon yoldaki çukura düştü Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciye yüklü kamyon, bozuk yolda yarığın içine düştü.

Narenciye yüklü kamyon yoldaki çukura düştü

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciye yüklü kamyon, bozuk yolda yarığın içine düştü.

Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi'nde de çiftçiler ürünlerini hasat etmeye başladı. Mahallede narenciye yüklü kamyon, yolda açılan büyük bir çukura düştü. Kamyonun çukura düşme hali cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dörtyol Hatay Kaza 3. Sayfa Haberler

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