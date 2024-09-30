Nallıhan'da Kuvvetli Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda taşkınlara neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, pazarcı esnafı da sıkıntı çekti. Ekipler, yaşanan olumsuzluklara müdahale ediyor.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış cadde ve sokaklarda taşkınlara neden olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde başlayan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yağan yağış sonrası pazarcı esnafı zor anlar yaşadı, yollar yoğun yağışın etkisiyle su altında kaldı. Yağmurda ıslanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Ekiplerin yağış sebebiyle yaşanan olumsuzluklara karşı müdahalesi devam ediyor. - ANKARA