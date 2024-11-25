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Muşspor Taraftarları Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kaldı

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Muşspor karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Tokat'tan dönen taraftarlar, kar sebebiyle yolda mahsur kalırken, yetkililerden yardım talep ettiler. Karayolları ekipleri, taraftarların güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için müdahalede bulundu.

Muşspor taraftarı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı

MUŞ - Muşspor karşılaşması, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Tokat'tan dönüş yoluna geçen Muşspor taraftarları, kar yağışının etkisiyle yolda mahsur kaldı.

Türkiye genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken futbol müsabakalarını da vurdu. Tokat yolu üzerinde araçlarının hareket edememesi nedeniyle zor anlar yaşayan taraftarlar, yetkililerden yardım talep etti. Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle taraftarların güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için çalışma başlatıldı. Taraftarların mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Muşspor Taraftarları Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
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