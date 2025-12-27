Haberler

Muş'ta dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Güncelleme:
Muş'ta gerçekleştirilen siber operasyonda, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Müştekinin 2.3 milyon TL'yi dolandırıcılara göndermesiyle başlatılan soruşturmada, çeşitli belgeler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Muş'ta yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Muş'ta düzenlenen siber operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine başlatılan soruşturmada, müştekinin kendisini arayan şahıslar tarafından yatırım vaadiyle dolandırıldığı belirlendi. Müştekinin, iki ayrı şirkete ait banka hesaplarına 26 işlemde toplam 2 milyon 352 bin 382 TL para gönderdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu paraların farklı şahıslara ait banka hesaplarına aktarıldığı, bu hesaplardan kripto para platformlarına yönlendirilerek kripto varlık alımı yapıldığı ve kripto cüzdanlara transfer edildiği belirlendi. Muş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25.12.2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli illerde toplam 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla ile getirilirken, 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bazı şüphelilerin adreslerinde bulunamadığı, bir kısmının ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. ile getirilen 7 şüpheli, 26.12.2025 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakılırken, 1 şüpheli yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
