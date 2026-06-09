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Muş merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Muş merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
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Muş merkezli 5 ilde düzenlenen bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı ve hesaplarda 226 milyon lira hareketlilik tespit edildi.

Muş merkezli 5 ilde 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve adli makamlar koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Muş merkezli olarak Gaziantep, Kayseri, Adana, Düzce ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin elektronik eşya, tarım aletleri, bungalov kiralama, oto yedek parça ve otel rezervasyonu gibi sahte ilanlar üzerinden vatandaşları dolandırdıkları ve elde edilen gelirlerin nakline aracılık ettikleri belirlendi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 226 milyon 698 bin 128 lira para hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında yakalanan 7 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, dijital materyal ve sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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