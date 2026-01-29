Futbolda 'bahis ve şike' soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'a 'ev hapsi' kararı

Futbolda 'bahis oynama ve şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin de bulunduğu 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan eski Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliyesine karar verildi. - İSTANBUL