Haberler

Milas'ta tefecilik soruşturmasındaki iddialar dikkat çekti: 4 tutuklama

Milas'ta tefecilik soruşturmasındaki iddialar dikkat çekti: 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma, intihar olaylarına ilişkin iddialar ve bu olaylarla bağlantılı durumları da kapsıyor. Operasyonda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde tefecilik operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken, soruşturma dosyasında yer alan farklı zamanlardaki intihar olaylarına ilişkin iddialar ise dikkat çekti, bağlantılı olaylar mercek altına alındı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, yüksek faizle borçlandırma (tefecilik) iddiaları ve bağlantılı olaylar mercek altına alındı. Soruşturma dosyasında, Önder Ö. isimli şahsın yüksek faizle borçlandırıldığı ve sonrasında intihar ettiği, tefecilik mağduru olduğu belirtilen Ö.'in oğlu M.A.Ö. tarafından şüpheli M.D.'nin oğlu Ali Taha Demir ile arkadaşı Halil İbrahim Tuzcu'nun öldürüldüğü, ayrıca Serkan A. isimli bir başka şahsın da yüksek faiz karşılığı borçlandırılarak evini devrettiği ve mektup yazarak intihar ettiği iddiaları yer aldı.

Milas ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon

Yürütülen planlı çalışma kapsamında 17 Şubat tarihinde Muğla'nın Milas ilçesi ile Osmaniye ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, intihar eden Serkan A. adına düzenlenmiş 1 milyon 500 bin TL tutarında senet fotokopisi, intihar eden Önder Ö. adına düzenlenmiş 1 milyon 650 bin TL tutarında senet fotokopisi, 5 milyon TL tutarında bir adet senet ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. isimli şahıs serbest bırakılırken, M.D., N.B., A.T. ve G.K. isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve dosya kapsamında yeni gelişmelerin olabileceğini bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına 'acil İran' çağrısı

Dünya diken üstünde! 3 ülkeden vatandaşlarına 'acil İran' çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!