İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul'da çok şiddetli bir deprem meydana geldi
Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...

Balıkçı Kenan'dan bomba iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...

Muğla'da Amatör Futbol Maçı Olaylı Geçti

Muğla'da Amatör Futbol Maçı Olaylı Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla 2. Amatör Ligi A Grubu'nda Gümüşlük İdmanyurdu ile Yarımada FK arasında oynanan karşılaşma, tribünlerdeki taşkınlık nedeniyle yarıda kaldı. Jandarma, kavgaya müdahale etti, hakem maçı tatil etti.

Muğla 2. Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan Gümüşlük İdmanyurdu-Yarımada FK karşılaşması, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Tribünlerde taşkınlık büyüyünce Jandarma müdahale etti.

Önceki gün Gümüşlük Stadı'ndaki maçta tansiyon bir an olsun düşmedi. 80'inci dakikada Yarımada FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle devam eden karşılaşmada, saha kenarında başlayan tartışma tribünlere sıçradı. Taraftarlar arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü, Jandarma ekipleri olaylara müdahale etti. Yaşanan arbedeyi jandarma ekipleri durdurdu.

Tribünlerdeki kadınlar ve çocuklar korku dolu anlar yaşarken, bazı taraftarların sahaya girmeye çalıştığı görüldü. Güvenlik güçlerinin yoğun çabasıyla olaylar kontrol altına alındı. Hakem karşılaşmayı tatil etti.

Zirve mücadelesi veren iki ekibin karşı karşıya geldiği maçta yaşananlar spora gölge düşürdü. Gümüşlük İdmanyurdu 16 puanla ikinci, Yarımada FK ise 15 puanla üçüncü sıradaydı. Mücadelenin önemi, tansiyonu daha da yükseltti. Skandal boyutuna ulaşan olaylarla ilgili olarak Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.

Meydana gelen kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 7 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.