Muğla'da Amatör Futbol Maçı Olaylı Geçti

Muğla 2. Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan Gümüşlük İdmanyurdu-Yarımada FK karşılaşması, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Tribünlerde taşkınlık büyüyünce Jandarma müdahale etti.

Önceki gün Gümüşlük Stadı'ndaki maçta tansiyon bir an olsun düşmedi. 80'inci dakikada Yarımada FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle devam eden karşılaşmada, saha kenarında başlayan tartışma tribünlere sıçradı. Taraftarlar arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü, Jandarma ekipleri olaylara müdahale etti. Yaşanan arbedeyi jandarma ekipleri durdurdu.

Tribünlerdeki kadınlar ve çocuklar korku dolu anlar yaşarken, bazı taraftarların sahaya girmeye çalıştığı görüldü. Güvenlik güçlerinin yoğun çabasıyla olaylar kontrol altına alındı. Hakem karşılaşmayı tatil etti.

Zirve mücadelesi veren iki ekibin karşı karşıya geldiği maçta yaşananlar spora gölge düşürdü. Gümüşlük İdmanyurdu 16 puanla ikinci, Yarımada FK ise 15 puanla üçüncü sıradaydı. Mücadelenin önemi, tansiyonu daha da yükseltti. Skandal boyutuna ulaşan olaylarla ilgili olarak Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.

Meydana gelen kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 7 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - MUĞLA