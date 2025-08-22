Muğla'da 30 Milyon TL'lik Motosiklet Dolandırıcılığı Soruşturmasında 10 Gözaltı

Muğla'da 30 Milyon TL'lik Motosiklet Dolandırıcılığı Soruşturmasında 10 Gözaltı
Muğla'da motosiklet dolandırıcılığına karıştığı iddia edilen 10 şüpheli, savcılık işlemleri için adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 30 milyon TL'lik vurgunun yapıldığı belirlendi.

Muğla'da 30 milyon TL'lik motosiklet dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık ifadeleri için adliyeye sevk edildi.

Muğla'da farklı ilçelerden çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine başlatılan 30 milyon TL'lik motosiklet dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli, gözaltı sürelerinin dolmasının ardından bugün sabah savcılık ifadeleri ve işlemleri için Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Muğla, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında motosiklet bayii temsilcilerinin de bulunduğu şüphelilerin yaklaşık 30 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edilmiş, MASAK raporu ve hesap hareketleri de dosyaya eklenmişti.

Mağdurlar, İstanbul'da faaliyet gösteren ünlü bir motosiklet bayisinin adı karıştığı iddia edilen dolandırıcılık kapsamında motosikletlerini teslim alamadıklarını, bazı ödemelerinin ise üçüncü kişilerin alımlarında kullanıldığını öne sürmüştü.

Bu sabah şüpheliler savcılık ifadeleri ve işlemleri için adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
