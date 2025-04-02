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Milyonluk Spor Araba ile Yağmurda Şemsiye Açtı

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Bursa'da lüks spor aracıyla seyahat eden bir sürücü, yağmura yakalandığında açılır tavanı kapatmak yerine şemsiye açarak dikkat çekti. O anlar kameraya yansıdı.

Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı: O anlar kamerada

Üstü açık lüks spor otomobille yağmura yakalandı, şemsiye açıp yoluna devam etti

BURSA - Bursa'da şehir merkezinde üstü açık lüks spor aracıyla seyahat eden bir sürücü, yağmurun başlamasıyla birlikte açılır tavanı kapatmak yerine şemsiyesiyle yola devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan sürücü aracının açılır tavanını kapatamayınca yan koltukta oturan arkadaşı yağmurdan korunmak için farklı bir yönteme başvurdu. Şemsiye açarak seyahat eden sürücü ve arkadaşı, yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bazı vatandaşlar, sürücünün bu cesur ve eğlenceli hareketine gülerek tepki verirken, kimisi de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Milyonluk Spor Araba ile Yağmurda Şemsiye Açtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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