Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

Premier Lig devi Manchester City'de oyuncuların tesislere geliş anlarını gösteren video, İngiltere'de gündem oldu.

Klipte yıldız futbolcuların kullandığı lüks araçlar dikkatlerden kaçmadı. Oyuncuların havalı girişleri ve rahat tavırları, "City yıldızları sadece sahada değil, hayat tarzlarında da fark yaratıyor" yorumlarına neden oldu.

VİRAL OLDU

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, sosyal medyada futbolseverlerin diline düştü. Bazı kullanıcılar, "Tesis mi, yarış pisti mi belli değil" derken, bazıları ise "Bu kadar lüks biraz abartı değil mi?" yorumlarıyla tartışmayı alevlendirdi.