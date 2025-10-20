Haberler

Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var
Haber Videosu

Manchester City futbolcularının tesislere giriş anlarını gösteren video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Dünyaca ünlü yıldızların birbirinden lüks otomobilleriyle yaptığı giriş, taraftarların büyük ilgisini çekti.

Premier Lig devi Manchester City'de oyuncuların tesislere geliş anlarını gösteren video, İngiltere'de gündem oldu.

Klipte yıldız futbolcuların kullandığı lüks araçlar dikkatlerden kaçmadı. Oyuncuların havalı girişleri ve rahat tavırları, "City yıldızları sadece sahada değil, hayat tarzlarında da fark yaratıyor" yorumlarına neden oldu.

VİRAL OLDU

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, sosyal medyada futbolseverlerin diline düştü. Bazı kullanıcılar, "Tesis mi, yarış pisti mi belli değil" derken, bazıları ise "Bu kadar lüks biraz abartı değil mi?" yorumlarıyla tartışmayı alevlendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıy.i:

paranın hzuurla hıc bır alakası yoktur sadece konfor ve mutluluk getırır ama ınsanın algıladıgı 10 bınlerce duygu var ve konfor ınsanı ınsan olmaktan cıkarır kendını ve dunyayı tanıyamaz ,halıyle paranın fonksyonları ınsan ıcın zehırlıdır ,asında bır faydası yoktur ,sadece mutluluğa odaklanmakta ısnanın kendısını ve cevresını anlayamamasıyla sonuclanır, para ıle olacaksa gercek bir emekle ele alınmalıdır, zahmetsız ve kolay olanıda ekstra surecı hızlandırır

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

İnsanIar, dünyanın onIara izin verdiği öIçüde iyidirIer. İşIer çığırından çıktığında, sözde medeni geçinen bu insanIar, birbirIerini yiyecek.(joker)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.