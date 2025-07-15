FETÖ'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Eş Zamanlı Operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon, örgütün finansal kaynaklarını hedef almayı amaçlıyor. Güvenlik güçleri, yapılan operasyonlarla ilgili detayları açıklayarak, kanunun gereklilikleri çerçevesinde mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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