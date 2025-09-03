Midyat'ta Boğulma Olayı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Mehmet Emin Akan, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün Beyazsu-Karasu mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için suya giren Akan, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç, ilk müdahale sonrası ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MARDİN