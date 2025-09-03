Haberler

Midyat'ta Boğulma Olayı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Mehmet Emin Akan, boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün Beyazsu-Karasu mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için suya giren Akan, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç, ilk müdahale sonrası ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
