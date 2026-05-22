Mersin'deki yasa dışı bahis operasyonunda 66 tutuklama

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 103 şüpheli yakalandı, 66'sı tutuklandı. 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Polisin planlı takipli çalışmasında 26 milyar 416 milyon lira işlem hacmine ulaşan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 gün önce Mersin merkezli 7 ilde 255 ekiple eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 103 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramada yüzlerce dijital materyal, 3'ü tabanca 7 silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmaz ile 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia edildi.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 103 şüpheli bugün Tarsus Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 66'sı tutuklandı. Diğer şüphelilerin adli kontrol hükümleri çerçevesinde serbest kaldığı öğrenildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürerken bazı şüphelilerin de arandığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
