Mersin merkezli 7 ilde 26 milyarlık yasadışı bahis operasyonu: 158 şüpheli hakkında işlem sürüyor

Mersin merkezli 7 ilde, 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 138 taşınmaz ile 25 araca el konulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Polisin planlı takipli çalışmasında 26 milyar 416 milyon lira işlem hacmine ulaşan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün Mersin merkezli 7 ilde 255 ekiple eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda yüzden fazla şüpheli yakalanırken, toplam işlem yapılan şahıs sayısının 158 olduğu öğrenildi. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramada yüzlerce dijital meteryal, 3'ü tabanca 7 silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmaz ile 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia ediliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı