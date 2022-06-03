Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı - Haberler

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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltıMERSİN Mersin'de yasadışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan suç örgütüne yönelik Silifke merkezli 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

MERSİN Mersin'de yasadışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan suç örgütüne yönelik Silifke merkezli 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Silifke, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde 13 şahsın internet üzerinden yasadışı bahis sitelerine üyelik vermek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 13 şüpheyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 37 bin 360 TL, 50 Euro ve 4 çeyrek altın ele geçirilirken, çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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