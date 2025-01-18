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Mersin'de Sigara Dolum Tesisine Dönüştürülen Evde 3 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evin sigara dolum tesisine çevrildiği ortaya çıktı. Evde 220 bin adet makaron, 125 kilogram tütün ve iki elektrikli makine ele geçirildi. Üç kişi gözaltına alındı.

Mersin'de evi sigara dolum tesisine çeviren 3 şüpheli yakalandı

Evde yapılan aramada 220 bin adet makaron, 125 kilogram tütün, bir kompresör ile 2 adet elektrikli doldurma makinesi ele geçirildi.

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada evlerini sigara dolum tesisine çeviren 3 şüpheli yakalandı, 220 bin adet makaron, 125 kilogram tütün ile 2 elektrikli doldurma makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir adreste kaçak olarak üretilen sigaraların bir iş yerinde satıldığını belirledi. Bunun üzerine Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üretim tesisi olarak gibi kullandığı evde 220 bin adet boş makaron, 5 bin adet dolu makaron, 125 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet elektrikli makaron doldurma makinesi ile 1 adet kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarma karakoluna götürüldü.

Mersin'de Sigara Dolum Tesisine Dönüştürülen Evde 3 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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