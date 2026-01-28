Haberler

Kuyumcuda silahlı soygun: Önce 1 kilo istedi, sonra 100 gramlık külçeyi alıp kaçtı

Güncelleme:
Tarsus'ta bir kuyumcuya giren İ.Y. adlı şahıs, altın almak için geldiği dükkanda silah çekerek 100 gram külçeyi çalarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcuya giren şahıs, satın alma bahanesiyle eline aldığı 100 gram altını silah çekip ateş ederek çalıp kaçtı. Polisin yakalanması için çalışmasını sürdürdüğü şüphelinin, soygundan 15 dakika önce de gelip 1 kilogram altın istediği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi Atatük Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki İ.Y. adlı şahıs kuyumcuya gelerek 1 kilogram altın almak istedi. Kuyumcunun 'yok' demesi üzerine giden şahıs 15 dakika sonra tekrar gelerek bu kez 100 gram altın istedi. 100 gramlık külçeyi çıkaran kuyumcunun gösterdiği sırada altını fotoğraf çekme bahanesiyle alan İ.Y., silahını çekerek ateş ederek kaçtı. İş yerinde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinde çalışanlardan Halim Kaya şüphelinin altın almak istediğini söylediğini, ardından ise 100 gramlık külçenin fotoğrafını çekmek için aldığını bu sırada silahını çekip ateşleyerek kaçtığını anlattı.

Kuyumcu dükkanı sahibi Reşat Gözen ise, "İş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs 100 gramlık ürüne bakarken silahını elemana doğrulttu. O sırada silahını havaya ateş ede ede kaçtı" diye konuştu.

Şüphelinin gelmesi ve silahını ateş ederek kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
