Üye Girişi
Haberler

Mersin'de kaybolan 80 yaşındaki dağcı için arama çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Yıldız Dağı'na tırmanan ve iniş yolunda kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 4'üncü güne girildi. Birçok ekibin arama çalışması sürerken, tecrübeli olan Taşpınar'ın daha önceki tırmanışlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Mersin'de Yıldız Dağı'na tırmanan ve iniş yolunda kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 4'üncü güne girildi. Birçok ekibin arama çalışması sürerken, tecrübeli olan Taşpınar'ın daha önceki tırmanışlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 80 yaşındaki Mustafa Taşpınar, 4 gün önce Konya'dan tırmanış için arkadaşlarıyla Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi sınırlarındaki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na geldi. Arkadaşlarının mola verdiği noktada başka bir dağcı grubuyla karşılaşan Taşpınar, tırmanışını gerçekleştirdi. Dönen dağcı grup içinde Taşpınar'ı göremeyen arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Taşpınar'ın bulunması için ilk günden itibaren jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. Gece sonlanan arama çalışmasının ise bugün sabah yine tüm ekiplerin katılımı ile tekrar başlatıldığı bildirildi.

Selçuk Üniversitesi emekli öğretim üyesi Taşpınar'ı arama çalışmaları gün boyu sürecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Taşpınar Mersin 3.Sayfa Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title