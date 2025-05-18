Mersin'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 4 Gözaltı
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Mersin'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 4 Gözaltı
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Mersin'de yapılan iki ayrı operasyonda, kaçak tütün ve makaron ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 292 bin adet makaron ve 250 kilogram bandrolsüz tütün bulunuyor.

Mersin'de kaçak tütün ve makaron operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, gümrük kaçağı tütün ve makaron ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınırken, 292 bin adet makaron ile 250 kilo tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak makaron ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıları 292 bin 102 adet makaron ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı bir diğer çalışmada ise Adıyaman'dan temin ettiği kaçak tütünleri Mersin'e getirerek piyasaya sürmeye çalışan 1 şüpheli, 250 kilogram bandrolsüz tütün ile birlikte ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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