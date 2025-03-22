Mersin'de Kaçak Sigara Üreten 3 Şüpheli Yakalandı
Mersin'de jandarma ekipleri, kaçak sigara üretimi yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, çok sayıda makaron ve sigara doldurma makineleri ele geçirildi.
Mersin'de kaçak sigara üreten 3 şüpheli yakalandı
MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 adet sigara dolum makinesiyle kaçak üretim yapan 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara üreterek ticaretinin yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler operasyon yaprak 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin
evlerinde yapılan aramada ise 4 bin 380'i dolu 30 bin 180 adet makaron, 175 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet sigara doldurma makinesi ile 1 adet kompresör ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa