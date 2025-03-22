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Mersin'de Kaçak Sigara Üreten 3 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de jandarma ekipleri, kaçak sigara üretimi yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, çok sayıda makaron ve sigara doldurma makineleri ele geçirildi.

Mersin'de kaçak sigara üreten 3 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 adet sigara dolum makinesiyle kaçak üretim yapan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara üreterek ticaretinin yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler operasyon yaprak 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin

evlerinde yapılan aramada ise 4 bin 380'i dolu 30 bin 180 adet makaron, 175 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet sigara doldurma makinesi ile 1 adet kompresör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Mersin'de Kaçak Sigara Üreten 3 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa
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