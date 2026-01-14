Haberler

Paravan şirketlerle organize dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 10 tutuklama

Güncelleme:
Mersin'de paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı. Operasyon, yatırım ve ev satışı vaadiyle haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere karşı gerçekleştirildi.

Mersin'de paravan şirketler üzerinden yatırım, kredi ve ev satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paravan şirketler aracılığıyla banka hesapları açtırarak yatırım ve kredi vaadiyle, kapora ve senet karşılığı ev satma ilanları üzerinden haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında organize şekilde dolandırıcılık yapan şebeke üyeleri belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ile paravan şirketler adına düzenlenmiş çok sayıda evrak ve kaşe ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

