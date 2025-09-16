Haberler

Mersin'de Denizde Şüpheli Kutulardan 28 Bin 500 Paket Isıtmalı Tütün Çubuğu Çıktı

Mersin'de Denizde Şüpheli Kutulardan 28 Bin 500 Paket Isıtmalı Tütün Çubuğu Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde deniz üzerindeki şüpheli kutuların içinden 28 bin 500 paket ısıtmalı tütün çubuğu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde deniz üzerindeki şüpheli kutulardan 28 bin 500 paket ısıtmalı tütün çubuğu çıktı.

Alınan bilgiye göre, İlçede bulunan Cerenler Sahili açıklarında deniz üzerinde şüpheli kutular fark edildi. Kutuları fark edenlerin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde söz konusu kutulardan ısıtmalı tütün çubukları çıktı. Toplam 28 bin 500 paket ısıtmalı tütün çubuğuna el konuldu.

Anamur Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla, tütünlerle ilgili şüpheli ve şüphelilerin tespiti için soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi! 2 bölgeyi işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları için şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi

Filenin Sultanları için şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.